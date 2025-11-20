Il Corriere della Sera si concentra oggi sulla sfida tra Calhanoglu e Modric nelle cabine di regia di Inter e Milan, in vista del derby di domenica. Chivu si affiderà al giocatore turco, reduce da un'estate in cui ha flirtato col Galatasaray per poi rimanere in nerazzurro e trascinare la squadra al primo posto a suon di reti.
Il club giallorosso potrebbe riprovarci ma a gennaio è un'operazione impossibile. Da capire se più avanti ci sarà il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 o un addio. Discorsi prematuri, perché ora c'è il derby, in cui Calhanoglu in nerazzurro vanta tre reti e un bilancio di sette vittorie, cinque sconfitte e quattro pareggi.
Sezione: Focus / Data: Gio 20 novembre 2025 alle 11:30
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
