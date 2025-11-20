Prendono sempre più quota le possibilità di vedere Carlos Augusto al posto di Denzel Dumfries nel derby di domenica. L'olandese, secondo Tuttosport, potrebbe non esserci anche contro l'Atletico Madrid e puntare quindi alla sfida successiva col Pisa.

Si è invece allenato coi compagni Zielinski, anche se in maniera blanda: le sue condizioni, nonostante i "dolorini" post-nazionale, non preoccupano e non richiederanno accertamenti. Sucic scalda comunque i motori. Gli assenti annunciati restano Mkhitaryan e Darmian. Oggi tornerà ad Appiano anche Akanji.