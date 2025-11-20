Una sfida tra leader all'interno del derby di Milano, Lautaro Martinez e Rafael Leao. Sono, come ricorda La Repubblica, i due numeri 10. Entrambi al ventunesimo derby in carriera, l'argentino ha vinto 11 volte e va a caccia della decima rete nella stracittadina. Dalla parte opposta il portoghese è a tre centri e sei vittorie.

Lautaro è tornato prima delle altre volte dalla sosta per le nazionali, già martedì era al centro sportivo e ha appena segnato in amichevole all'Angola. Potrebbe affiancare di nuovo Thuram, ma il Corsera non esclude che Chivu possa preferire Bonny dal 1' al connazionale. Il punto fisso, davanti, è Lautaro Martinez.