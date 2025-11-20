A margine del sorteggio di Zurigo, Gennaro Gattuso, ct della Nazionale italiana, offre le sue sensazioni sulla prima avversaria ai playoff verso il Mondiale 2026: "L'Irlanda del Nord è un avversario fisico, che non molla mai. Dobbiamo giocarcela, lo sto dicendo da tre mesi che dovevamo passare da queste partite. Dobbiamo migliorare il nostro percorso, guardiamo al futuro con fiducia".

Lo stage si riuscirà a fare?

"Non sta a me decidere, abbiamo un presidente che si occupa di queste cose. E' normale che più stiamo insieme e meglio è. Noi ci rivedremo alla 30esima giornata, a giochi quasi fatti. Io penso a come stare a contatto con i giocatori, guardargli negli occhi e parlarci non solo di calcio. Speriamo di fare le cose nel modo giusto. Il problema non è il modulo, dobbiamo lavorare sulla nostra fragilità. Se facciamo le cose bene, siamo competitivi. Adesso studieremo gli avversari, vediamo di fare meno danni possibili".

Conta di ritrovare Chiesa a marzo?

"Lo sapete bene, è sempre la solita domanda. Chiesa lo chiamo sempre, il problema non è Gattuso. Il problema è suo, io rispondo sempre allo stesso modo".