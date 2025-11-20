Il derby Inter-Milan torna nelle mani di Simone Sozza: l'arbitro 38enne della sezione di Seregno dirigerà infatti per la terza volta la stracittadina milanese, dopo le sfide del 16 settembre 2023 vinto dai nerazzurri per 5-1 e la finale di Supercoppa italiana dello scorso 6 gennaio che ha visto invece il trionfo rossonero. Sozza, che solo qualche giorno fa ha diretto l'Inter nel match contro la Fiorentina, vanta con la squadra di Cristian Chivu sette precedenti con sei vittorie e una sconfitta, appunto quella della partita di Riyadh, a bilancio.
Sezione: News / Data: Gio 20 novembre 2025 alle 20:52
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
