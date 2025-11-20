Cristian Chivu affronterà il suo primo derby "da grande" sulla panchina dell'Inter, dopo quelli con le giovanili nerazzurre, e dovrà sfatare l'ennesimo tabù che gli si presenta di fronte da quando è al comando di Lautaro e compagni. Quale? Lo spiega il Corriere dello Sport: "Gli ultimi quattro tecnici nerazzurri non italiani, infatti, hanno fatto flop al debutto nella stracittadina milanese. E tra questi c’è anche Mourinho che, proprio con Chivu in campo come giocatore evidentemente, nel 2008 fu messo sotto dal primo gol milanista di Ronaldinho. Poi è chiaro che lo Special One si prese fior di rivincite, vincendo i tre successivi. Il portoghese, comunque, veniva dopo Cuper, che, invece, con i derby, ha avuto un rapporto ben più complicato, e che, nel 2001, aveva cominciato con un 2-4 ancora più amaro perché subìto in rimonta. Ma poi, in una curiosa successione, lo hanno seguito pure Benitez e Leonardo, ko nella loro prima e unica sfida con il Diavolo. Per lo spagnolo fu il primo scossone alla panchina, che poi cedette proprio al brasiliano, protagonista di una clamorosa rimonta in campionato arenatasi però contro il Milan in un match dominato grazie ai colpi di Pato".