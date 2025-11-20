Intervenuto al portale ZeroCinquantuno, il difensore del Bologna, Juan Miranda ha ampiamente risposto su vari temi che lo riguardano tra vita personale e professionale, chiacchierata durante la quale il giocatore rossoblu cita anche un interista.

C’è un terzino sinistro che consideri il tuo modello o che comunque osservi con particolare attenzione?

"A Barcellona mi allenavo con Jordi Alba, che per i giovani terzini spagnoli come me è sempre stato la principale fonte d’ispirazione: in quel periodo ho avuto modo di apprendere tanto da lui e constatare le sue qualità, non solo come calciatore ma in primis come persona. Oggi non ho un vero e proprio punto di riferimento: in Serie A mi piaceva parecchio Theo Hernandez, davvero forte, e fra gli italiani apprezzo Dimarco e Cambiaso".