Inter-Milan, gara valida per la 12esima giornata della Serie A 2025/26, in programma a San Siro domenica 23 novembre con fischio d'inizio alle 20:45, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il derby della Madonnina tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. Gli utenti di FcInternews.it potranno seguire la cronaca della stracittadina leggendo il live testuale.