Nel corso di una recente intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, Mohamed Alì Zoma, attaccante del Norimberga e neo esordiente con la maglia dell'Italia, ha raccontato le proprie emozioni in merito alla prima convocazione all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Allo stesso tempo, il classe 2003 di origini ivoriane e burkinabè ha raccontato di essere rimasto particolarmente impressionato da Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter nonché suo compagno di Nazionale in questa prima uscita agli ordini del c.t. Mancini: "Oltre a essere uno dei leader insieme a Donnarumma e Tonali, è davvero forte! Sa sempre cosa fare con il pallone, prende sempre la decisione giusta".