A rappresentare i colori dell'Italia in occasione della prima edizione del Mondiale U15 ci sarà anche un giovanissimo di scuola Inter. Come si evince da un comunicato apparso sul sito della FIGC, nella lista di Enrico Battisti - c.t. della Nazionale italia U15 - ci sarà anche Gian Piero Maria Galliera, portiere classe 2012 militante nelle giovanili nerazzurre. Di seguito è riportato l'elenco completo dei ragazzi che partiranno per la rassegna iridata in Azerbaijan.

Portieri: Leonardo Brigante (Torino), Gian Piero Maria Galliera (Inter); Difensori: Alessio Carpi (Parma), Paolo Chirico (Napoli), Alfredo Criscito (Genoa), Cristian D’Eletto (Roma), Eric Vian (Juventus); Centrocampisti: Malick Koité (Atalanta), Thomas Musella (Parma), Mario Tambaro (Napoli), Simone Turrini (Roma); Attaccanti: Manuel Ferraro (Parma), Andrea Kostyuk (Milan), Ryan Reguig (Roma).