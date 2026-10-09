Nel corso di un recente intervento radiofonico a TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Brambati ha brevemente parlato del preannunciato duello infinito tra Inter e Roma per la vittoria dello Scudetto: "Spero sia un campionato combattuto. Vedo i giallorossi in grande forma. Spero possano essere la squadra che può dare filo da torcere al Biscione, che tuttavia rimane la squadra più completa e destinata a vincere. Ho letto che Gasperini che il programma di vincere lo Scudetto in tre anni, ma che magari ci riescono prima".