Nel corso di un recente intervento al programma "Maracanà" presso TMW, l'ex calciatore Massimo Orlando ha analizzato brevemente quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di Cristian Chivu in vista dell'incontro tra Inter e Parma: "Contro i ducali mi aspetto di vedere Lautaro Martinez: se arriva e vuole giocare, gioca. Vero è che viene da fuori e c'è un calendario molto fitto ed è vero anche che Esposito ha fatto bene e vorrebbe continuità. Tuttavia, credo che Chivu voglia avere tutti a disposizione. È una partita non difficilissima sulla carta, io mi aspetto la titolarità di Thuram e Bonny".