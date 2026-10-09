Alessandro Altobelli potrebbe diventare il nuovo capo delegazione della Nazionale italiana Under 20. Lo rivela Tutto Mercato Web: la FIGC ha pensato di completare il gruppo di campioni del mondo 1982 composto già da Giancarlo Antognoni legato all'Under 21 e Giovanni Galli che occupa il medesimo ruolo per l'Under 16 con l'ex attaccante dell'Inter, che ha accettato di buon grado la proposta di Giovanni Malagò ma ora vuole prendere tempo per rifletterci.

Il motivo del temporeggiamento di Spillo è legato a impegni che aveva già preso. Altobelli, infatti, è in partenza per il Kuwait dove dovrebbe chiudere un accordo con un'importante emittente araba per trasmissioni calcistiche.