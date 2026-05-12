Il problema fisico accusato ieri in allenamento da Marcus Thuram è probabilmente una contrattura. Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport, sottolineando come, se gli esami dovessero confermare tale tesi, ci sarebbe comunque spazio per portare il giocatore a Roma e provare a tenerlo buono per un eventuale ingresso a gara in corso.

Dipenderà anche dalle sensazioni del ragazzo, che vede un Mondiale alle porte a cui vuole partecipare e che dovrà dare eventualmente la disponiblità solo se certo di poter dare un contributo. Al suo posto, dal 1', giocherà Ange-Yoan Bonny e non Pio Esposito. L'ex attaccante dello Spezia, infatti, viene da un problema alla schiena che non gli ha permesso di allenarsi bene.

Per il francese è anche l'occasione di riprendere a segnare, dopo oltre tre mesi senza acuti (4 febbraio, proprio in Coppa Italia contro il Torino). Di certo ha buoni ricordi dell'Olimpico. Ha segnato in ottobre un gol decisivo alla Roma e ha aggiunto un assist sabato in campionato. La gara di domani può essere un banco di prova anche in chiave futura.

In tema di formazione l'unico altro dubbio resta quello legato al ballottaggio tra Sucic e Mkhitaryan, con il croato favorito. In regia, però, giocherà Zielinski. Davanti Lautaro sembra avviato a giocare l'intera gara per la prima volta dopo tre mesi (Inter-Juventus di febbraio).