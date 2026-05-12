Per alcuni giocatori dell'Inter la finale di domani contro la Lazio sarà l'opportunità di chiudere l'esperienza nerazzurra nel miglior modo possibile. Come riporta il Corriere dello Sport, i diretti interessati sanno di essere agli sgoccioli dell'avventura. Comprensibilmente vorrebbero mettere un punto esclamativo alzando un trofeo.

Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan stanno per congedarsi per ragioni d'età, anche se per l'olandese c'è un'offerta sul tavolo: ci si aggiornerà tra qualche settimana con l'entourage. A loro si aggiunge Frattesi, che non è in scadenza ma sa di poter chiudere in questa stagione la parte di carriera dedicata all'Inter. Spera infatti in estate di poter trovare un club in grado di garantirgli maggiore continuità rispetto a quanto accaduto con Inzaghi e Chivu.

Tra i nomi di cui sopra c'è anche quello di Mkhitaryan che sta addirittura pensando di ritirarsi dal calcio giocato. In generale l'obiettivo della dirigenza è ringiovanire. Il compito non sarà semplice perché bisogna trovare gente all'altezza e non ci saranno grandi margini di manovra, se non legati al risparmio dell'ingaggio.

Prima dell'addio, però, c'è una finale da giocare e Chivu sa di poter attingere alla grande esperienza di questi elementi, se ne avrà necessità.