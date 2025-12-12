Nella lunga intervista a cuore aperto rilasciata a Gazzetta.it, Luca Campedelli, presidente del Chievo dei miracoli, ha raccontato anche di aver perso completamente la passione per il calcio professionistico: "Il calcio è la mia vita, ma adesso preferisco quello dilettantistico, non inquinato dalla tecnologia - le sue parole -. Sono stato solo qualche volta a vedere il Monza. Ho smesso anche di seguire l’Inter, squadra per la quale tifavo: da quando non c’è più Moratti ha perso la magia. Lui è stato uno dei pochi, insieme a Preziosi, a starmi vicino".