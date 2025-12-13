Dal salotto di TVPlay, Emiliano Viviano non usa mezzi termini per definire l'episodio che ha deciso la partita di Champions League tra Inter e Liverpool: Per me quella roba è la morte del calcio. Anche un arbitro importante al quale ho chiesto mi ha detto che questa è follia, altro che rigore... Gli insulti? A me non interessa nulla. I giocatori e l'allenatore del Liverpool erano in difficoltà a rispondere alle domande su questo rigore. Si torna alla mia battaglia con la logica: i giocatori sono fermi sulla loro posizione, uno è girato di spalle; anche se gli tiracchia la maglia per me non è rigore. E lo avrei detto anche se lo avessero fischiato ad un'italiana, anche la Fiorentina. Anche se Alessandro Bastoni è ingenuo quello non è mai rigore".