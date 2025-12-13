Si rialza il Torino dopo la sconfitta incassata in rimonta contro il Milan e un totale di tre ko nelle ultime tre. Tre punti fondamentali conquistati contro la Cremonese. I granata passano in vantaggio al minuto 27 con la rete del croato Vlasic, freddo a beffare Audero. Il Toro si mostra aggressivo e desideroso di rialzare la china, mentre la Cremonese fa fatica a trovare il pertugio giusto per colpire. Nella ripresa il gioco è maggiormente spezzettato, con i lombardi che ci provano ma senza successo. Al termine dei sei di recupero esulta la squadra di Baroni.