L'Inter Primavera vince contro il Cagliari 4-3. Partita combattuta e indecisa fino al termine, nonostante l'Inter fosse avanti di due gol a dieci dalla fine. A segno Moressa, El Mahboubi, di nuovo Moressa e Zarate. Ecco chi ha convinto e chi no.

UP

Moressa - Partita di qualità per lui. Nel primo tempo ha toccato pochi palloni, ma nel momento decisivo, sull'assist di Kukulis, ha trovato il gol del momentaneo 1-1. Ottima giocata, così come nel secondo tempo, quando ha insaccato a porta vuota. Bravo a farsi trovare nel posto giusto, il suo contributo è stato fondamentale per il risultato finale.

Zarate - Grande quantità e tanta corsa, anche lui con tempi e spazi giusti. Ha aiutato la squadra sia in costruzione che in fase di rifinitura, conquistando poi il rigore che ha successivamente trasformato. Nel dominio dell'Inter visto nel secondo tempo c'è tanto di suo.

Conti - Il suo ingresso fa la differenza. Dà grande qualità al gioco interista, nel momento in cui ce n'è più bisogno. Non è un caso che con il suo ingresso in campo la partita cambi totalmente, con l'Inter che riesce a sviluppare con più intensità e più precisione. Ottima prova per lui.

DOWN

Slatina - Entra per Marello e combina subito un pasticcio che rischia di compromettere la partita dei suoi. Troppo superficiale in una zona delicata del campo, il suo passaggio sbagliato consegna il 4-3 agli ospiti. Occasione persa.

Nenna - Il cambio all'intervallo vale più di ogni parola. Soffre terribilmente Trepy, che sicuramente è un ottimo giocatore ma che allo stesso tempo fa girare la testa al difensore centrale di Carbone. Appannato, giusto preferirgli Breda nel secondo tempo.

Della Mora - Anche lui come Nenna esce dal campo dopo 45 minuti in cui non riesce mai a incidere. Raramente arriva sul fondo, ancor più raramente riesce a crossare per i compagni al centro.



