Nel corso dell'odierna puntata di 'Deejay Football Club', Fabio Caressa ha mosso una critica a quello che è il modo di lavorare dei club italiani sul mercato. Condizionato anche da fattori esterni: "Alla fine, quali giocatori possono prendere i club italiani? Non di livello top, ma di medio livello come valutazione, il che non vuol dire che siano medi come giocatori, magari è gente che può crescere. Ma finisci col pagare giocatori di medio-alto livello e magari non lo sono. Poi è gente che magari a 25-26 anni ha già raggiunto il suo livello. Prendete Jonathan David e i livelli del Lille e della Juventus: non è detto che un giocatore del Lille possa andare bene alla Juventus. Poi se sei bravo a scegliere come Atalanta e Bologna fai plusvalenze, è vero; ma magari fai anche delle scommesse. Però dico: Marco Palestra è un giocatore da grande squadra, perché gioca al Cagliari?".