In occasione della 'Giornata Mondiale dei Diritti Umani', che si celebra il 10 dicembre e che quest’anno segna il 77° anniversario dell’adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Lega Calcio Serie Alanciano la nuova campagna 'Senza diritti non c’è partita'.

Per questa edizione è stato realizzato anche uno spot, che sarà trasmesso sui maxischermi di tutti gli stadi in occasione della 15ª giornata del Campionato Serie A Enilive 2025/2026, oltre che sui canali social dei Club, della Lega Calcio Serie A e dell’UNAR. Il claim “Senza diritti non c’è partita” sarà presente anche nelle grafiche televisive trasmesse poco prima del fischio d’inizio di ogni partita.

“La campagna Senza diritti non c’è partita torna anche quest’anno, a conferma di un impegno che coinvolge tutte e tutti. Insieme alla Lega Calcio Serie A vogliamo rivolgerci in particolare alle nuove generazioni, utilizzando il linguaggio universale dello sport e del calcio per promuovere uguaglianza, rispetto e inclusione. L’iniziativa sottolinea come la tutela dei diritti fondamentali sia indispensabile per costruire comunità aperte, e solidali, in cui ogni forma di discriminazione venga superata. Garantire i diritti di tutte e tutti significa contribuire a una società più equa, in cui ciascuno possa sentirsi riconosciuto e valorizzato", afferma Mattia Peradotto, Direttore dell’UNAR.

Con questa iniziativa, UNAR e Lega Calcio Serie A rinnovano il loro impegno nel promuovere il rispetto dei diritti umani e nel favorire un ambiente sportivo sicuro, rispettoso e aperto a tutte e tutti.