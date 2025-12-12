Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato dell'Inter e della prossima sfida in campionato contro il Genoa, in programma domenica pomeriggio.

"Chi rischia di più tra Napoli e Inter? L'Inter. Perché giocare su quel campo, in quello stadio, o sei al meglio sennò è una guerra. De Rossi sta facendo un grande lavoro, squadra fisica, molto dura agonisticamente parlando. Serve un'Inter perfetta se vuole vincere. E' una partita insidiosa", le sue parole.