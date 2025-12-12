Prepariamoci insieme a Genoa-Inter, match in programma domenica pomeriggio. Le ultime e la probabile formazione, con un aggiornamento dall'infermeria nerazzurra. Spazio anche al futuro di Frattesi.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Segui la diretta
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 12 dicembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print