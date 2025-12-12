Intervenuto su TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato del momento di Inter e Napoli: "Chi rischia di più fra Napoli e Inter? L'Inter, senza dubbio. Il Ferraris in questo momento rispecchia la squadra di De Rossi. Se è l'Inter di due anni fa può uscire indenne da questa trasferta, ma oggi rischia davvero tanto. L'Inter è più da Champions, si specchia troppo nella sua bellezza e non ha più quella fame di vittorie che aveva prima".