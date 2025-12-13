Gli infortuni e la Supercopppa Italiana dietro l'angolo spingono Chivu a valutare dei cambi per la trasferta di domenica contro il Genoa. Secondo il Corriere dello Sport stanno pian pian salendo le percentuali di Piotr Zielinski e Pio Esposito per una maglia da titolare: il polacco andrebbe a rimpiazzare Calhanoglu in regia mentre il baby bomber può essere preferito a Bonny per far coppia con Lautaro, con Thuram che potrebbe tirare un po' il fiato.

In difesa, dove è out Acerbi, toccherà ad Akanji agire come centrale, con Bisseck e Bastoni ai lati. La mediana sarà invcce completata da Barella e Sucic. "Spera di avere una chance anche Diouf, che ha già dimostrato di potersi disimpegnare bene anche sulla corsia destra", chioda il giornale romano.