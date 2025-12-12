Il Corriere della Sera torna oggi brevemente sul mercato dell'Inter citando in particolar modo l'attenzione da via della Liberazione per la questione portieri. Anche se l'infortunio più serio degli ultimi tempi riguarda un difensore (Acerbi si è fermato presumibilmente per il prossimo mese a causa di un problema muscolare non di poco conto) i dirigenti studiano, secondo il quotidiano, le strategie per il dopo-Sommer.

Oltre alla suggestione Maignan, di cui sul Corsera si era parlato qualche tempo fa, e al colosso Atubolu (Friburgo) si pensa sempre a Vicario, che è in rottura con il Tottenham. L'estremo difensore vorrebbe tornare infatti in Italia.