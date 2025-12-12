Sapere che la sua squadra affronterà a febbraio l'Inter per i sedicesimi di finale di Youth League ha letteralmente mandato in brodo di giuggiole il tecnico del Colonia Under 19 Stefan Ruthenbeck, che vede l'incontro coi nerazzurri di Benito Carbone come la realizzazione di un sogno, visto che al sito ufficiale della formazione tedesca si professa grande appassionato della Beneamata: "L'Inter era il mio sogno assoluto. Ho un legame speciale con questo club e conservo cari ricordi d'infanzia, legati alle partite dell'Inter in Coppa dei Campioni con mio padre. Ho anche visto una partita dell'Inter in Youth League e, a prima vista, mi aspetto un'altra partita molto combattuta. Sono molto versatili, forti fisicamente e hanno molti dribblatori abili in attacco".