Possibile turno di riposo per Marcus Thuram domenica a Genova. Le ultime indiscrezioni di Sky Sport circa la formazione che Cristian Chivu dovrebbe mandare in campo a Marassi contro il Genoa vedono un ballottaggio tutto francese con Yoan Bonny che contende una maglia da titolare a Marcus Thuram. A centrocampo Piotr Zielinski è al momento favorito su Petar Sucic per sostituire Hakan Calhanoglu, a sinistra invece Carlos Augusto è pronto a fare rifiatare Federico Dimarco. Difesa pressoché obbligata con Yann Bisseck, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni.

Questo quindi il possibile 11: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny.