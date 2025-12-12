Possibile turno di riposo per Marcus Thuram domenica a Genova. Le ultime indiscrezioni di Sky Sport circa la formazione che Cristian Chivu dovrebbe mandare in campo a Marassi contro il Genoa vedono un ballottaggio tutto francese con Yoan Bonny che contende una maglia da titolare a Marcus Thuram. A centrocampo Piotr Zielinski è al momento favorito su Petar Sucic per sostituire Hakan Calhanoglu, a sinistra invece Carlos Augusto è pronto a fare rifiatare Federico Dimarco. Difesa pressoché obbligata con Yann Bisseck, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni. 

Questo quindi il possibile 11: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. 

Sezione: Focus / Data: Ven 12 dicembre 2025 alle 19:29
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print