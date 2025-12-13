Inter supporta gli ospedali e le pediatrie della città durante tutto l’anno attraverso diverse iniziative, come l’ospitalità allo stadio e la Winners Cup, il torneo che vede protagonisti i ragazzi delle oncologie pediatriche europee. Un impegno costante, che trova nel periodo natalizio uno dei suoi momenti più significativi. Come da tradizione, in occasione del Natale, i rappresentanti famiglia nerazzurra ha fatto visita ai reparti pediatrici per condividere un momento di gioia con i piccoli pazienti e con il personale sanitario. Un gesto semplice ma prezioso, che ogni anno rinnova il legame tra il Club e gli istituti di cura del territorio.

Quest'anno, a portare il saluto ai bambini ricoverati presso l’Ospedale “Vittore Buzzi”, il reparto Alfieri di Chirurgia Pediatrica del Policlinico e il San Raffaele, è arrivata una ricca ambasciata del club, guidata dal Vice Presidente Javier Zanetti e da Cristian Chivu e composta da giocatori e giocatrici delle Prime Squadre Maschile e Femminile, della U23 e della Primavera: Pio Esposito, Denzel Dumfries, Yann-Aurel Bisseck, Elisa Polli, Chiara Robustellini, Irene Santi, Matteo Cocchi, Alessandro Pentima, Matias Mancuso e Filippo Cerpelletti. Con loro anche la legend nerazzurra Francesco Toldo. È intervenuto anche il top management nerazzurro, che ha incontrato la delegazione presso la sede nerazzurra prima della partenza.