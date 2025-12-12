Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha commentato per l'ANSA le parole del presidente Ezio Maria Simonelli che ha ricevuto la proposta, lanciata dal club rossonero e sostenuta da Inter e Juventus, di calmierare i prezzi per i settori ospiti degli stadi creando una commissione dedicata all'interno della Lega Calcio Serie A: "Siamo felici che Lega Serie A abbia deciso di approfondire la nostra proposta, istituendo una Commissione all’interno nella quale continueremo a spingere per arrivare velocemente a un risultato. L’ho sempre detto e ci tengo a ribadirlo: il sostegno dei nostri tifosi è essenziale per la squadra, sia a San Siro che in trasferta”.