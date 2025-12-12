Ebenezer Akinsanmiro si sta ben disimpegnando con la maglia del Pisa. Il centrocampista classe 2004, di proprietà dell'Inter, potrebbe anche tornare al Biscione. Come evidenzia SportMediaset, per farlo basterà un milione perché nel contratto del giovane calciatore è scritto che i nerazzurri potranno annullare l’opzione di riscatto in favore del Pisa, fissata a 7 milioni, versando un milione di euro nelle casse del club toscano. Un'operazione che, considerando il rendimento del calciatore, appare scontata.