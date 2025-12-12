L'Inter di Chivu si appresta a sfidare il Genoa nel prossimo turno in campionato, il match è in programma domenica pomeriggio e per la dirigenza nerazzurra sarà l'occasione per visionare da vicino anche Morten Frendrup e Brooke Norton-Cuffy.

Il centrocampista danese, come riportato da La Gazzetta dello Sport, viene monitorato da diversi mesi mentre l'esterno inglese classe 2004 è finito nei radar nerazzurri solo nelle ultime settimane.

Se per Frendrup il discorso si è bloccato in estate dopo l'arrivo di Diouf (resta da capire se a gennaio verrà creato spazio per un innesto in un reparto affollato come quello del centrocampo), la situazione è diversa per Norton-Cuffy. Un investimento sulla fascia destra, a causa della situazione legata a Dumfries, potrebbe essere considerato più urgente.

L'esterno inglese è un profilo giovane, futuribile, pronto ad esplodere e dai costi più o meno contenuti. Un profilo alla Oaktree come già accaduto per Sucic, Bonny, Pio Esposito. Norton-Cuffy è seguito con grande attenzione anche da Napoli e Juventus.