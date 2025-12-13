Sarà possibile vedere la Serie A in chiaro? Al desiderio espresso nelle scorse ore da Piersilvio Berlusconi ha replicato quest'oggi il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Maria Simonelli a margine dell'assemblea odierna: "Tanti italiani gradirebbero di avere una partita in chiaro, ma questo lo vedremo quando ci sarà il prossimo bando. Chiaramente sarà una questione di offerte adeguate, mi sembra che nell'ultimo bando c'era già questa possibilità. Così come c'era potrà essere eventualmente riproposta e poi chiaramente dobbiamo mettere sul piatto della bilancia anche le offerte che arrivano dall'esclusiva pay tv rispetto a una esclusiva limitata perché c'è anche una partita che viene fatta in chiaro",

Simonelli comunque si dice abbastanza possibilista: "Però sicuramente chi non può essere d'accordo nel fatto di far vedere il nostro calcio a più persone possibili", ha concluso.