Non c'è solo Gugliemo Vicario tra i profili presi in considerazione dall'Inter per la porta del futuro. Yann Sommer viaggia verso i 37 anni e non rinnoverà il contratto in scadenza, ma allo stesso tempo al momento non c’è l’idea di affidare la protezione dei pali in via definitiva a Josep Martinez: ecco perché da Viale della Liberazione hanno puntato il mirino sul numero uno del Tottenham ma anche su Nohan Atubolu, scrive il Corriere dello Sport.

Vicario sarebbe favorevole ad un ritorno in Italia, ma l'età il costo del cartellino rappresentano due parziali ostacoli: l'ex Empoli ha già festeggiato i 29 anni e gli Spurs prer farlo partire chiedono un assegno da 25-30 milioni di euro. Insomma, "non si tratta esattamente dei parametri fissati da Oaktree - spiega il Corsport -. Che, per quel tipo di investimento, vorrebbe un portiere di maggiore prospettiva. Quello che, evidentemente, è Atubolu, 23enne numero uno del Friburgo e in grande ascesa in Germania, tanto da essere entrato nel giro della nazionale. Di origini nigeriane, al momento Atubolu viene tenuto in maggiore considerazione rispetto sia a Caprile sia a Suzuki, più o meno suoi coetanei".

Il vantaggio del tedesco, oltre che l'età (è un classe 2002) è anche il prezzo: nel suo contratto è infatti presente una clausola di uscita di circa 15-16 milioni di euro. "La cifra, certamente superiore alle valutazioni attuali di Caprile e Suzuki, ha tutti i crismi dell’occasione", anche se c'è da fare i conti con la concorrenza: in lizza ci sono diversi club, compreso il Milan che continua a guardarsi intorno in caso di separazione con Mike Maignan.