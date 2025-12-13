Non c'è solo Gugliemo Vicario tra i profili presi in considerazione dall'Inter per la porta del futuro. Yann Sommer viaggia verso i 37 anni e non rinnoverà il contratto in scadenza, ma allo stesso tempo al momento non c’è l’idea di affidare la protezione dei pali in via definitiva a Josep Martinez: ecco perché da Viale della Liberazione hanno puntato il mirino sul numero uno del Tottenham ma anche su Nohan Atubolu, scrive il Corriere dello Sport.
Vicario sarebbe favorevole ad un ritorno in Italia, ma l'età il costo del cartellino rappresentano due parziali ostacoli: l'ex Empoli ha già festeggiato i 29 anni e gli Spurs prer farlo partire chiedono un assegno da 25-30 milioni di euro. Insomma, "non si tratta esattamente dei parametri fissati da Oaktree - spiega il Corsport -. Che, per quel tipo di investimento, vorrebbe un portiere di maggiore prospettiva. Quello che, evidentemente, è Atubolu, 23enne numero uno del Friburgo e in grande ascesa in Germania, tanto da essere entrato nel giro della nazionale. Di origini nigeriane, al momento Atubolu viene tenuto in maggiore considerazione rispetto sia a Caprile sia a Suzuki, più o meno suoi coetanei".
Il vantaggio del tedesco, oltre che l'età (è un classe 2002) è anche il prezzo: nel suo contratto è infatti presente una clausola di uscita di circa 15-16 milioni di euro. "La cifra, certamente superiore alle valutazioni attuali di Caprile e Suzuki, ha tutti i crismi dell’occasione", anche se c'è da fare i conti con la concorrenza: in lizza ci sono diversi club, compreso il Milan che continua a guardarsi intorno in caso di separazione con Mike Maignan.
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 12:25 Genoa, Vasquez: "L'Inter arriverà arrabbiata dopo il Liverpool, ma sognare è gratis". Poi incensa Lautaro
- 12:10 Vaccino antinfluenzale a Marassi prima di Genoa-Inter: l'appuntamento domenica dalle 14 alle 17
- 12:07 Lo Monaco: "Scudetto, Napoli leggermente favorito davanti al Milan. Inter e Roma daranno fastidio"
- 11:55 Sky - Scelte obbligate in difesa e sulla corsia destra per Chivu. Zielinski al posto di Calha
- 11:38 Rosella Sensi: "Mio padre prese Chivu, io l'ho ceduto a Moratti: voleva fortemente l'Inter. Lo stimo ma domani tifo per De Rossi"
- 11:24 Schwoch: "Scudetto, il Milan ha un allenatore abituato a vincere. Sull'Inter..."
- 11:10 CdS - Inter, non solo Vicario: ecco perché Atubolu piace più di Caprile e Suzuki. E la clausola è un'occasione
- 10:55 TS - Dumfries, settimana prossima il punto sulle sue condizioni: l'Inter penserà a sostituirlo solo in un caso
- 10:40 TS - Nove giorni per cancellare il Liverpool. E col Genoa Chivu cambia mezza Inter: dubbio Bastoni
- 10:25 Serie A in chiaro, Simonelli apre: "Vedremo col prossimo bando. Già nell'ultimo l'opzione c'era"
- 10:10 GdS - Thuram cambia look e 'sfida' Bonny: ballottaggio aperto per Genova
- 09:56 CdS - Inter in ansia per Dumfries: cosa filtra sull'intervento. Darmian verso il rientro, conferme su Palestra
- 09:42 CdS - Da compagni e vicini di casa ad avversari: Chivu ritrova l'amico De Rossi. Tra i due c'è stima
- 09:28 GdS - In agenda nuovi controlli per Dumfries: l'Inter ha una speranza, ma prepara una soluzione-tampone
- 09:14 CdS - Genoa-Inter, salgono le quotazioni di Esposito e Zielinski. A destra Diouf spera in un'altra chance
- 09:00 Pagliuca: "Vicario buonissimo portiere, ma non so se sia da Inter". Poi difende Sommer: "Lo considero una certezza"
- 08:45 GdS - Frattesi, futuro in bilico: con la sua cessione ci sarà nuovo ingresso (non per forza a centrocampo). Il punto
- 08:30 GdS - Martinez potrebbe non essere condannato per omicidio stradale: il motivo. In estate la decisione dell'Inter
- 08:15 GdS - Vicario vuole l'Inter: è in pole per il dopo-Sommer. La strategia nerazzurra e le cifre dell'affare
- 00:00 La farsa di San Siro
- 23:47 Mercato invernale 2026, le date: la sessione durerà un mese intero dal 2 gennaio
- 23:32 Halfmann, resp. giovanili Colonia: "Vogliamo tanti tifosi con l'Inter". Si gioca al RheinEnergieStadion?
- 23:18 Lazio, Rovella continua a piacere all'Inter e ora anche alla Fiorentina. Club spagnoli su Gila
- 23:03 Gudmundsson: "Parlavo con Inter e Juve, quando arrivarono le accuse contro di me si ritirarono"
- 22:50 Stulic entra e segna: il Lecce batte di misura il Pisa e conquista tre punti importantissimi
- 22:35 Serie A, in occasione della 15esima giornata sarà promossa la campagna 'Senza diritti non c’è partita': i dettagli
- 22:22 Braglia: "Inter più da Champions che da Serie A, si specchia troppo nella sua bellezza"
- 22:07 CIES - Valori calciatori, per Bonny e Sucic previsto un aumento di 13 e 6 milioni di euro a giugno
- 21:53 Dumfries senza pace, preoccupa il dolore alla caviglia: previsti nuovi accertamenti. Mercato? L'idea è chiara
- 21:38 Milano-Cortina 2026, l'interista Arianna Fontana sarà una portabandiera dell'Italia a San Siro
- 21:24 Lucci: "L'Inter e Spalletti volevano Florenzi. Sul tavolo un quinquennale importante, ma lui disse no"
- 21:10 Sky - Palestra piace all'Inter e non solo: concorrenza italiana e dalla Premier. Il primo scoglio è... l'Atalanta
- 20:56 SM - Affare Akinsanmiro, all'Inter basta versare 1 milione al Pisa per riportarlo a Milano
- 20:41 Sassuolo, l'AD Carnevali su Muharemovic: "Nel suo ruolo non ci sono giocatori così. Trattative? Nessuna"
- 20:27 Inter, la vittoria in casa del Genoa manca dal 2020. Tre i pareggi consecutivi negli ultimi precedenti
- 20:12 Orlando avvisa: "Partita insidiosa contro il Genoa, serve un'Inter perfetta"
- 19:58 Petrucci: "NBA Europe è cosa fatta. So che ci sono persone del calcio interessate a Milano"
- 19:44 Furlani, AD Milan: "Tetto ai prezzi dei biglietti per gli ospiti, felice della scelta della Lega di approfondire"
- 19:29 Sky - Verso Genoa-Inter, ballottaggio alla francese in avanti. Carlos Augusto torna nel suo ruolo naturale?
- 19:14 Salah-Liverpool, il caso per ora si sgonfia. L'egiziano convocato da Slot per la gara col Brighton
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso GENOA-INTER, le ULTIME, gli AGGIORNAMENTI dall'INFERMERIA e il REBUS FRATTESI
- 18:53 Tiri effettuati e concessi, l'Inter domina in Serie A. La chiave è il pressing alto: numeri da record
- 18:44 Colonia, la gioia del tecnico Ruthenbeck: "L'Inter il mio sogno, ai nerazzurri mi legano ricordi d'infanzia"
- 18:25 Cagliari, Pisacane: "Palestra mi ha sorpreso da subito. Ora resti così e... non legga"
- 18:10 GdS - Genoa-Inter, doppio intreccio di mercato. Da obiettivi a rivali: Frendrup e Norton-Cuffy visionati da vicino. Lo scenario
- 17:57 Per un punto Martìn perse la capa!
- 17:43 Tardelli critico: "Inter, contro il Liverpool ko immeritato con un rigore inesistente". Poi l'attacco all'arbitro Zwayer
- 17:29 Da Inter-Cagliari Primavera alla 'Messi Cup': il programma del Settore giovanile fino a martedì
- 17:15 Genoa, media gol cresciuta in maniera esponenziale tra Vieira e De Rossi: il dato
- 17:01 Genoa-Inter, DAZN o Sky? Dove vedere il match del Ferraris in TV
- 16:47 Serie A, Allegri è il 'Coach of The Month' di novembre. De Siervo: "Il suo Milan ha mentalità vincente"
- 16:33 Simonelli: "Tetto a prezzo biglietti del settore ospiti, anche Inter e Juve si sono associate alla proposta del Milan"
- 16:19 Qui Genoa - Allenamento sotto gli occhi della dirigenza: De Rossi ritrova Frendrup e Gronbaek per l'Inter
- 16:05 Zielinski, il capolavoro balistico di Verona vale un altro premio: è suo l'eFootball Goal of the month
- 15:51 Youth League, l'Inter Primavera pesca il Colonia ai sedicesimi di finale: si giocherà in gara secca in Germania
- 15:37 Carnevali allontana i rumors: "Inter su Muharemović? Nessuna trattativa. Non ce ne sono tanti così in quel ruolo"
- 15:23 L'Inter punta il mirino su Giovane, Zanzi (pres. Hellas) dribbla: "Via a gennaio? C'è tempo per pensare al mercato"
- 15:09 Grosso ricorda l'esperienza all'Inter: "Stress bello alto dopo il Mondiale. Scudetto con tanti punti, in Champions eliminazione rocambolesca"
- 14:54 Campedelli: "Ho smesso di seguire l'Inter, ha perso la magia da quando non c'è più Moratti"
- 14:40 Inter Christmas Party 2025, il racconto della serata andata in scena ieri al 'Talent Garden Calabiana'
- 14:25 Inter-Liverpool, premiato l'impatto di Zielinski. Alle sue spalle c'è Akanji
- 14:10 Genoa, De Rossi: "Se non sei perfetto l'Inter rischia di umiliarti, Chivu merita successo. Ostigard non convocato"
- 13:55 Albertini, ex sindaco di Milano: "San Siro? Non c'è alcun monumento culturale da salvaguardare. Obsolescenza inarrestabile"
- 13:40 Il Secolo XIX - Genoa-Inter, atmosfera calda al Ferraris: già superati i 30mila spettatori
- 13:25 Slot: "Salah out con l'Inter, decisione mia. Ekitike e Isak? Lautaro e Thuram sono più abituati a giocare insieme"
- 13:10 L'Inter presenta ONE RHYTHM: al Soundstorm Festival di Riyadh svelata la maglia della Supercoppa 2025
- 12:56 Bastoni e i ricordi legati all'album Panini: "La mia baby sitter mi interrogava, sapevo tutto fino alla Serie B"
- 12:42 Ranking Uefa per club, Inter sempre terza ma il Bayern si allontana. Juve e Milan lontanissime
- 12:28 Ventola: "Il Liverpool mi ha deluso, ai punti meritava di vincere l'Inter. Vedo Thuram strano"
- 12:14 Qui Genoa - De Rossi ha dato il cambio di marcia. E recupera due pedine per l'Inter