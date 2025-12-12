Intervistato a margine dell'assemblea di Lega di oggi, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha toccato anche il tema mercato con particolare riguardo alle voci sul difensore neroverde Tarik Muharemovic, seguito con attenzione da Inter e Juventus: "Noi non abbiamo mai parlato in questo momento con altri club, sentiamo dire appunto che c'è interesse. Io credo che l'unica cosa che sappiamo è appunto che è un giocatore che ha grandi qualità, ha caratteristiche importanti. In questo tipo di ruolo non ce ne sono così, soprattutto per la giovane età che ha. Però al momento non c'è nessuna trattativa", ha detto Carnevali.