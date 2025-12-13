Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha parlato a Televomero della lotta Scudetto: "Per me la Roma può ancora inserirsi, mentre la Juve non ha speranza. L’avversaria più pericolosa è il Milan, perché Allegri gli ha dato qualcosa che l’anno scorso non aveva. E soprattutto ha il vantaggio di preparare una partita a settimana. Temo più il Milan che l’Inter, perché ha un allenatore abituato a vincere", le parole riprese da TuttoNapoli.