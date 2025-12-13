Dopo l'Inter, altro crash test importante in trasferta per il Como, impegnato contro la Roma nel match di lunedì sera. In conferenza stampa, il tecnico lariano Cesc Fabregas torna con la mente alla brutta lezione rimediata a San Siro dai nerazzurri: "Cosa ha lasciato la gara con l'Inter? Tanto. Spesso si analizza di più e troppo, è tutta colpa mia. Alzo la mano davanti ai giocatori, è una mia sconfitta per come ho preparato la partita contro una squadra davvero top. Ho visto la partita contro il Liverpool e penso che abbiamo fatto tante cose meglio di loro, però siamo in un momento di costruzione e crescita. Io se voglio che Ramon diventi un Konaté o Van Dijk che hanno fatto una differenza grandissima a livello difensivo, voglio che lui si trovi in tutte queste situazioni per quello che vuole dire essere top".

Fabregas aggiunge: "Magari per colpa mia abbiamo perso tre punti, vediamo se dobbiamo allenare una cosa o l'altra. Ma i ragazzi hanno provato di tutto. Poi collettivamente dobbiamo migliorare. Ma a parte questo, i ragazzi hanno dimostrato sempre bravura e grande atteggiamento. Nelle ultime 25 partite ne ha perse 3, contro Inter, Bologna e Inter di nuovo. La squadra compete, non molla, vuole giocare con identità. Ed è questo che voglio vedere".