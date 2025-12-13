Denzel Dumfries è ai box dal 9 novembre per un infortunio alla caviglia a sinistra che continua a non dare buoni segnali. Ecco perché, conferma La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana l'olandese sarà visitato nuovamente per risolvere il problema che molto probabilmente lo porterà a saltare anche la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita così come Francesco Acerbi, che invece ha messo nel mirino il rientro in campo per il 24 gennaio contro il Bologna.

Per la rosea "la speranza dell’Inter è che lo stop di Dumfries non si prolunghi oltre i due mesi complessivi - si legge -. Nella peggiore delle ipotesi Marotta e Ausilio sono pronti a intervenire sul mercato con una soluzione-tampone: non aspettiamoci un investimento eccitante, tipo il graditissimo Marco Palestra che sta infiammando Cagliari ma è di proprietà dell’Atalanta; semmai un calciatore dai costi contenuti che possa partecipare alle rotazioni con Luis Henrique, ancora incostante nel rendimento, e il decano Darmian, vicino al ritorno in gruppo dopo il suo, di infortunio. Niente di più. L’idea Diouf esterno destro, invece, è destinata a rimanere emergenziale: ha funzionato con il Venezia, che si è praticamente consegnato nell’ottavo di Coppa Italia a San Siro, ma non può essere proposto in partite più equilibrate, se non quando è necessario recuperare un risultato e c’è bisogno di alzare in ogni reparto il livello di qualità".