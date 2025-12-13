Da compagni di squadra ad avversari. Domenica sera Daniele De Rossi e Cristian Chivu si ritroveranno l'uno davanti all'altro nella sfida in panchina tra Genoa e Inter dopo i tanti anni trascorsi fianco a fianco alla Roma. Nel 2007 era stato DDR, come ricorda il Corriere dello Sport, a prendere le difese del romeno quando era stato fischiato e insultato dai suoi tifosi. I due erano inoltre anche vicini di casa nella parte alta del Torrino e abitavano praticamente uno di fronte all’altro.

Adesso Daniele è a Genova, mentre Chivu è tornato a Milano in altre vesti dopo il passato da calciatore in nerazzurro e le infinte sfide con la sua ex Roma. Negli anni "hanno continuato a sentirsi, De Rossi era allo stadio per Inter-Liverpool qualche giorno fa, anche se il rapporto, inevitabilmente, dopo 18 anni non è più lo stesso - scrive il Corsport -. Al contrario di quello con Kolarov, vice del romeno e punto di riferimento per Daniele anche nella vita privata. La stima però resta, l’affetto e i ricordi pure. E allora come non sorridere pensando a Spalletti che in ritiro a Bolzano si infuria, nell’estate del 2005, perché durante un’amichevole contro il Panathinaikos De Rossi e Chivu vanno a litigare con i greci: «E voi d ue - le uniche parole di Luciano riferibili e sentite da mezzo stadio - vi si è detto prima di stare calmi...». Avevano poco più di 20 anni: si era già capito cosa sarebbero diventati da grandi".