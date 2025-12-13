"Stiamo crescendo di nuovo, abbiamo avuto un periodo un po’ complicato all’inizio. Io sono qui da cinque anni e devo dire che l’inizio è sempre complicato", ha ammesso il difensore del Genoa, Johan Vasquez è stato intervistato da Sky Sport per parlare del periodo del Grifone passato nelle mani di Daniele De Rossi e prossimo ad ospitare i vice-campioni d'Italia dell'Inter di Chivu: "Questi ultimi punti ci danno un bel respiro. Uno come giocatore si deve prendere qualche responsabilità perché siamo noi che andiamo in campo. È stato il momento giusto di fare un cambio, anche di atteggiamento per noi giocatori" ha continuato prima di rispondere anche sui nerazzurri e Lautaro.

Cosa ha cambiato De Rossi?

"Secondo me ci ha dato la motivazione giusta e ha dato fiducia al gruppo. Ha quella faccia grintosa, ma è simpatico, ti regala sorrisi, scherza… Pensavo fosse più cattivo. Forse lo è, ma è anche una brava persona. Scherza molto anche quando sbagliamo".

Su Lautaro:

"Non sono uno che chiede le maglie ma con un giocatore come Lautaro ci sta. Come sarà marcare uno come lui? Non è la prima volta, è fortissimo. Ho la sua maglia, è un giocatore che fa sempre tutto al massimo. È un giocatore che ti dà anche una grande mano. Mi ricordo quando sono arrivato, lui ti parla, ti fa sentire a casa, è bello giocare contro giocatori argentini o sudamericani perché condividiamo la lingua, scambiamo qualche chiacchiera, si parla… Anche insulti? Ogni tanto ci sta, fa parte del calcio".

Il tifo a Genova:

“Per giocare a Marassi ci vuole personalità, non è facile, il popolo ti dà una grande mano. La vittoria col Verona ci ha toccato".

La sconfitta in Champions farà arrivare l’Inter più arrabbiata?

"Penso di sì. Tutti quando perdono vogliono fare la prossima partita per vincere. Succede a tutti. Sognare è gratis, non arrivano qui felici, verranno per ottenere qualcosa e noi siamo consapevoli che abbiamo fatto qualche punto ma non basta. Dobbiamo pensare alla vittoria sempre e ovunque, o cercare di guadagnare qualcosa e dobbiamo farci sentire perché siamo in casa. Ma sono sicuro che il pubblico lo farà e ci darà una grande mano".

Vasquez sarà felice al termine di Genoa-Inter se…?

"Se vinciamo. Se otteniamo i tre punti".