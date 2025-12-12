NBA Europe è cosa fatta. L'annuncio arriva dal presidente della FIP Gianni Petrucci, che durante la conferenza stampa di presentazione del libro di Mimmo Cacciuni 'Angelone Bomber e Mister Franco – Una partita ancora', presso la sala Paolo Rossi della FIGC, si è soffermato del progetto del supercampionato europeo di pallacanestro organizzato dalla lega a stelle e strisce.

Nel suo intervento, Petrucci ha confermato che le acque si stanno muovendo a Milano, una delle due città italiane inserite nel primo gruppo di partecipanti alla competizione: "Una NBA Europe è cosa fatta. Ci sono anche persone del calcio interessate a Milano e anche a Roma stanno facendo a gara. Tutti ci dicono che vorrebbero copiare il calcio, perché coinvolge tutti: uomini e donne. Con questa NBA Europe avremo la soddisfazione di avere i giocatori perché si sospenderà il campionato", le parole del numero uno del basket italiano.