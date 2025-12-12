Nel primo episodio del podcast dell'agenzia World Soccer Agency, 'WSA Confidential', Alessandro Florenzi e il procuratore Alessandro Lucci raccontano alcuni retroscena della carriera dell'ex giallorosso. Rivelando come Florenzi sia stato cercato attivamente negli anni scorsi dai principali club italiani: "Quando era esploso nella Roma era arrivata la Juventus per prenderlo al posto di Arturo Vidal. C'era anche un'altra squadra ma era un idolo e non voleva nient'altro. Si sviluppò una trattativa con l'Inter di Luciano Spalletti, che lo voleva fortemente, e la Roma era aperta alla cessione. L'Inter fece un'offerta di 5 anni con il doppio di quello che poi accettò alla Roma, ma Alessandro mi disse di no. Non se la sentiva e io stavo parlando anche con l'Atletico Madrid. Mi disse che poteva pensarci solo per il Barcellona, sapendo che non sarebbe mai arrivato. Per il rinnovo con la Roma, poi, non ci fu negoziazione: firmò in bianco".

Florenzi aggiunge: "Volersi bene significa anche capirsi, lui rinnovò con la Roma: non ci fu negoziazione, firmò in bianco. Da fuori è tutto più facile, ti fai aiutare per la gestione perché non ci deve essere quel coinvolgimento emotivo. L'unica cosa che ad oggi ancora mi fa pensare a quei momenti è il sentimento. Quella è stata l'unica volta e forse l'ultima con cui Alessandro con me ha fatto il padre. Un anno e mezzo dopo mi ha detto che non c'erano altre soluzioni e dovevo andare al Valencia".