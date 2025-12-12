Sono state fissate le date dellaa sessione invernale del calciomercato 2026: la campagna acqusti inizierà venerdì 2 gennaio, giorno dell'inizio della 18a giornata di Serie A che si aprirà con Cagliari-Milan. La chiusura, invece, è prevista per lunedì 2 febbraio alle ore 20.

Data: Ven 12 dicembre 2025 alle 23:47
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
