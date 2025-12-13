In attesa della conferenza di Cristian Chivu e dell'allenamento di rifinitura, Sky Sport fa il punto di casa Inter e delle possibili scelte del tecnico romeno per la sfida di domani pomeriggio contro il Genoa dell'amico Daniele De Rossi. Alcuni giocatori ieri erano affaticati, motivo per il quale contro il Grifone, Chivu cambierà varie pedine rispetto all'undici visto sia col Como ma soprattutto con il Liverpool.

Ancora in forse la partenza per la Liguria di Stefan de Vrij, uscito un po' stanco dopo gli ultimi allenamenti, da capire dunque se farà parte della trasferta a Genova o meno. In difesa dunque le scelte sono praticamente obbligate. Panchina di riposo post-Champions League in vista per Dimarco: Carlos Augusto indiziato numero uno a sostituire l'italiano, il brasiliano torna nel suo 'ruolo' naturale. Corsie esterne di centrocampo dunque affidate all'ex Monza, speculare a Luis Henrique esterno destro. In mezzo cabina di regia affidata a Zielinski, al posto dell'infortunato Calhanoglu, incastonato tra le due mezzali Barella e Mkhitaryan. Attacco affidato a Lautaro e molto probabilmente Bonny, in vantaggio su Thuram, ma occhio anche a Pio Esposito.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski (o Sucic), Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny.