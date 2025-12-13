Il futuro di Davide Frattesi è ancora da decifrare e potrebbe non essere ancora a Milano. Gennaio si avvicina e, stando a quanto risulta a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista può essere ceduto in caso di offerta considerata congrua. Chivu crede nell'ex Sassuolo, ma un suo addio non verrebbe visto come un dramma e porterebbe ad un altro investimento in entrata. "Naturalmente a un’eventuale cessione, che per ora l’Inter non ha previsto, seguirebbe un ingresso. Non necessariamente a centrocampo", scrive il quotidiano.