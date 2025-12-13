"Se ci fosse una partita da poter rivivere, quale sarebbe? Risposta facile: la finale di Champions League contro l'Inter". Non ha dubbi Bernardo Silva che, intervistato dal BBC ha parlato del saliscendi di emozioni affrontato col suo Manchester City negli ultimi anni, citando la finale di Istanbul come uno dei momenti più alti della sua esperienza col City. "Ma anche le giornate negative per noi… per esempio, se parliamo della partita contro il Tottenham nei quarti di finale di Champions League (2019, ndr), quando siamo stati eliminati, è stata comunque una partita fantastica a cui prendere parte. Quindi ho tante partite fantastiche, tanti ricordi bellissimi tra cui potrei scegliere", racconta il portoghese.

Diversi giocatori sono andati via, parliamo di "grandi nomi come Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Manuel Akanji, Kyle Walker, Jack Grealish, Julian Alvarez o Cole Palmer" aggiunge il giocatore dei Citizens a proposito degli addii affrontati in questi anni.