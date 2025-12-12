All’Inter c’è preoccupazione per la situazione relativa a Denzel Dumfries. L’olandese infatti, pur non avendo subito una ricaduta dopo l’infortunio subito contro la Lazio nel contrasto con Mattia Zaccagni, continua a sentire dolore alla caviglia. Non c’è una nuova lesione, ma un fastidio costante, che ha portato il giocatore a farsi vedere e visitare pure dai medici suoi connazionali, e in questi giorni il diretto interessato si sottoporrà a dei nuovi accertamenti.

Solo dopo aver concluso quindi tutto questo iter, si potrà avere un quadro migliore e più specifico della situazione del ventinovenne. La prossima settimana il responso definitivo. Ad ogni modo, a meno di un quadro clinico particolarmente grave, in Viale della Liberazione non ritengono che sarà necessario intervenire sul mercato, posto che Luis Henrique, Andy Diouf e il prossimo rientrante Matteo Darmian possono sostituire l'olandese fino al suo rientro.