Era una sfida salvezza ad alta tensione e si è rivelata tale fino al triplice fischio. Alla fine il Lecce conquista tre punti fondamentali nella lotta salvezza, battendo 1-0 un Pisa troppo rinunciatario nella gara al Via del Mare. Stulic entra e segna su assist su Banda: i salentini ottengono un acuto importantissimo inguaiando i toscani, terzultimi.