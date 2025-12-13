È un Benny Carbone particolarmente soddisfatto della reazione della sua Inter dopo il successo contro il Cagliari della formazione nerazzurra Primavera: "Come al solito il Cagliari è un avversario ostico, è una squadra che non molla mai e lotta sempre, cerca di spaccarti la partita. Credo che abbiamo fatto un altro secondo tempo di altissimo livello e i ragazzi si sono strameritati il risultato finale, avendo personalità e qualità per ribaltare la partita. E' una storia continua che va avanti. Se i ragazzi lo vogliono, la ribaltano e la vincono. Dipende tutto da noi: ci complichiamo la vita, ma sono orgoglioso di questi ragazzi.

FcIN - Nei momenti di difficoltà l'Inter ha alzato il livello come le grandi squadre. E' questa la forza del gruppo?

"Io ho puntato tanto su questo, facendogli entrare in testa il senso d'appartenenza dei colori che indossiamo. Ovunque andiamo è un orgoglio portare questi colori, punto molto sulla gestione e la crescita del gruppo poiché è lì che parte tutto. Abbiamo fatto tanti passi in avanti sotto quel punto di vista, e stiamo ancora crescendo. Ogni settimana abbiamo giocatori nuovi con gli impegni dell'U23 e della prima squadra. Siamo bravi a trascinarli nella nostra mentalità e nel nostro modo di essere. Diamo merito al gruppo per quest'aspetto".

Moressa ha segnato oggi due gol. E' un giocatore che gioca da sotto età e si sta confermando. Quanto può ancora migliorare?

"Non ho mai avuto dubbi su di lui, tant'è che l'anno scorso l'ho portato spesso con me e giocava sempre. Deve crescere molto nella continuità d'allenamento. Gli dico che non deve dare mai l'impressione di sentirsi appagato. E' giovane e può maturare, quando diventerà uomo capirà tante cose e farà il prossimo step, che è quello di diventare un professionista sul piano della mentalità. Lì cambierà tutto nella carriera".