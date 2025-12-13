Cresce la preoccupazione intorno a Denzel Dumfries. L’olandese continua a sentire dolore alla caviglia sinistra, Chivu dixit che anche nel post-Liverpool ha ribadito il problema fisico dell'ex PSV che "inizialmente sembrava inizialmente un banalissimo trauma", minimizzato sulle prime anche da Koeman, ct dell’Olanda, ma una volta tornato ad Appiano Denzel non si è più rivisto in campo. "Dopo settimane di terapie che non hanno dato i frutti sperati, il club ha così deciso di sottoporre l’olandese a una serie di visite specialistiche dai migliori luminari sull’articolazione ed entro una settimana - in coincidenza con la partenza per la campagna in Supercoppa a Riad - verrà fatto un punto definitivo sulla situazione nella speranza (cosa che nessuno al momento all’Inter prende in considerazione) che non si debba ricorrere a un’operazione per risolvere chirurgicamente il problema".

Intanto l'idea di intervenire sul mercato per sopperire all'assenza di Dumfries non è ponderata, quantomeno al momento, "ancor più dopo che è sbocciato il talento di Luis Henrique: nel ruolo possono giocare pure Carlos Augusto e l’adattato Diouf. Le valutazioni potrebbero cambiare nel caso in cui Dumfries dovesse andare sotto i ferri".